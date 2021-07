Humaitá marca no último lance e vence o Galvez na estreia: 2 a 1

Num jogo bem movimentado e decidido somente nos acréscimos do segundo tempo, o Tourão do Humaitá superou na noite desta quarta-feira (14), no estádio Florestão, o Imperador Galvez por 2 a 1, pela segunda rodada do Campeonato Acreano-2021.

Os gols da vitória do Tourão de Porto Acre foram marcados por Marquinhos e Rimas, enquanto o zagueiro Marcelo Felber descontou para o Imperador.

Como fica

Com a vitória sobre o Galvez por 2 a 1, o Humaitá assumiu a liderança do torneio ao lado de Vasco da Gama e Atlético Acreano. O trio soma três pontos, mas o Vasco marcou o maior número de gols, seguido pelo Tourão do Humaitá e Galo Carijó. Já o Galvez é o quinto colocado na tabela de classificação. O time imperialista soma um ponto ganho, mesma pontuação do Plácido de Castro, Náuas e Rio Branco.

Próximos jogos

O Imperador Galvez retorna a campo no próximo sábado (17), às 16h (de Brasília), no estádio Zerão, na cidade de Macapá-AP, para medir forças contra o Ypiranga, pela sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. Já o Humaitá terá compromisso marcado para a próxima quarta-feira (21), às 19h, na Arena da Floresta, contra o Rio Branco.

Jogo

O duelo começou com oportunidades de gols para ambos os lados. O Tourão quase abriu o placar nos primeiros minutos de partida, mas o goleiro Wadson fez um milagre duplo em finalizações do atacante Dô.

O Imperador respondeu numa jogada rápida do meia-atacante Radames, mas o atleta imperialista errou a pontaria no momento da finalização.

Com mais posse de bola, o Galvez era mais organizado e pressionava mais em busca do gol. O volante imperialista Ryan quase abriu o placar do jogo, mas o goleiro Martins fez excelente defesa com a ponta dos dedos e evitou à queda da sua baliza na primeira etapa.

Na volta das equipes do intervalo, o jogo continuou movimentado. O Imperador era mais agressivo e buscava bem mais o gol em relação ao Tourão e ele quase veio após um vacilo do goleiro Martins na pequena área, mas o volante Weverton perdeu na cara do gol, aos 20 minutos.

Refeito do susto, o Tourão apareceu bem numa bola parada. O volante Marquinhos subiu mais alto que a defesa do Imperador e mandou para a rede, aos 29 minutos.

Com a derrota parcial, o técnico Paulo Roberto fez mudanças para buscar o empate. Nos acréscimos, após chute cruzado de Felipinho, a bola encontrou a rede do goleiro Martins.

No entanto, no minuto seguinte, a zaga imperialista voltou a falhar no jogo aéreo e o jogador Rimas testou a bola para a rede imperialista e decretou a primeira vitória do Tourão do Humaitá na competição.