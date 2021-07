Iaco: nível do rio está baixo e Depasa fala sobre racionamento de água em Sena

O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), em Sena Madureira, através de seu representante, Silvanio Nascimento, descartou na manhã desta sexta-feira (30) a possibilidade de racionamento de água na cidade, mesmo com a vazante cada vez mais evidente do rio Iaco.

Segundo ele, no presente momento a captação de água instalada nas proximidades da ponte José Nogueira Sobrinho está operando normalmente. “Estamos no forte do verão, mas graças a Deus estamos conseguindo manter o abastecimento. Não há risco de racionamento no momento”, confirmou.

Apesar disso, Silvanio recomenda aos moradores que evitem desperdiçar o líquido precioso. “Nesse período, o consumo aumenta, então pedimos à população que nos ajude. Quando encher as caixas ou reservatórios, fechem o registro”, alertou.

Neste ano, um novo motor foi instalado na captação de água, melhorando o funcionamento do sistema.