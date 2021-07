Iapen publica edital para processo seletivo de nível médio e superior; salário ultrapassa R$ 4 mil

Visando atender às necessidades do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/Acre), o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) tornou público nesta segunda-feira (5), um edital destinado à contratação de profissionais de nível médio e superior para compor o quadro de funcionários do Escritório Social do Iapen.

O processo seletivo, que tem prazo de validade de dois anos com possibilidade de prorrogação, será coordenado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) e acontecerá mediante três fases, sendo estas: prova objetiva, investigação criminal e social e prova de títulos. As inscrições começam nesta terça-feira (6) e se encerram no dia 9 de agosto através do site www.ibade.org.br ou presencialmente nos locais indicados pelo edital para quem não tem acesso à internet. Em Rio Branco, os candidatos podem se dirigir à escola José Ribamar Batista (Ejorb), no bairro Aeroporto Velho, dentro do período estipulado.

O valor das inscrições para o certame é de R$35,00 para concorrentes do nível médio e R$40,00 para nível superior. Os candidatos que possuem o Número de Identificação Social (NIS) também podem solicitar isenção através do preenchimento de uma declaração de baixa renda. Os assuntos que a banca cobrará nas provas objetivas são divididas em conhecimentos específicos para cada área, e em conhecimentos gerais, contendo Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Quantitativo e História e Geografia do Acre.

As provas serão aplicadas para ambas as escolaridades na capital, em Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá no dia 05 de setembro. As vagas, por sua vez, são para auxiliar administrativo, advogado, assistente social e psicólogo, sendo uma para cada cargo e com remuneração média de R$3.065,00 para nível médio e de R$4.658,32 para superior.

Confira o edital completo com mais informações sobre conteúdo programático, tabela de pontuação, locais de inscrições presenciais no interior e outras regras do processo seletivo:

https://agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-n%C2%B0-001-Edital-de-Abertura-02-07-2021.pdf