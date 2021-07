Idealizador do projeto Camisa 10 JD busca patrocinadores para seguir com programa

Com o objetivo principal de preparar meninas a partir de 11 anos para jogar em campeonatos, há três meses Cosmo Araújo criou a Escolinha de Futsal Feminino Camisa 10 DJ no município do Jordão e agora busca patrocinadores para doação dos materiais para os outros municípios em que o projeto será iniciado. O trabalho foi apresentado também na Prefeitura de Manoel Urbano e Tarauacá.

Para incentivar os outros municípios, Cosmo pretende levar o projeto para a Prefeitura de Feijó no mês que vem e futuramente ter espaço nos municípios entre Bujari e Marechal Thaumaturgo, contudo, a parceira com as prefeituras municipais não assistem todas as turmas.

De acordo com Cosmo, a prefeitura auxilia nas turmas de 11 a 15 anos com educador físico, psicólogo e conselho tutelar, mas devido a falta de apoio, as meninas maiores de 16 precisam pagar taxa de inscrição de R$30,00 para ajudar na compra dos materiais. No Jordão, onde iniciou o projeto, as meninas acima dos 16 anos não precisam pagar taxa no ato da inscrição, pois a Escolinha é apoiada pelo Instituto Bem Estar.

Os materiais necessários para as aulas são bolas, rede, escada, prato demarcatório chapéu chinês, apito e cone. Atualmente, a escolinha atua em cinco modalidades: futsal, voleibol, handebol, futebol e tacobol.

Camisa 10 JD

A Escolinha teve início há três meses com a finalidade de treinar meninas na faixa etária entre 11 e 15 anos em uma turma e em outra, as meninas maiores de 16 anos, além disso, o idealizador também pensa, que através do Governo do Acre, seja criado um calendário esportivo feminino amador.

“O esporte feminino amador não tem mais visibilidade. Além dos jogos escolares, as meninas não têm outra oportunidade de competir. Eu criei a escolinha para treinar e preparar essas meninas, mas busco ajuda com os materiais essenciais”, diz Cosmo.

O idealizador do projeto procura firmar parcerias com as Prefeituras municipais para dar auxílio na turma da faixa etária de 11 a 15 anos, mas também com Instituições ou empresas privadas para ajudarem nas turmas para maiores de 16 anos.

“Na turma das meninas com mais de 16 anos, nós temos um instrutor que é colaborador do projeto, que treina com elas, mas a categoria infantil, de 11 a 15 anos, são auxiliadas pela Prefeitura quando há a parceria. Nossas aulas acontecem três vezes na semana, na segunda, quarta e sexta-feira e os horários variam em cada município”, explica Cosmo.

Para entrar em contato para inscrições ou parcerias, os contatos da Escolinha de Futsal Feminino Camisa 10 JD são:

Instagram: @CAMISA10JD

WhatsApp: (68) 9.9217-5593

E-mail: [email protected]