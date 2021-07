IDM lança processo seletivo para o Pronatec com bolsas de até R$2,5 mil; veja edital

O Instituto Dom Moacyr lançou nesta quinta-feira (15), o edital de abertura do processo seletivo simplificado de seleção de bolsistas para atuação, nas áreas administrativas e acadêmicas, nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). As vagas, por sua vez, são distribuídas aos municípios de Rio Branco, além de Tarauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul.

O certame contará com análise curricular e documental e entrevista, ambos de caráter classificatório e eliminatório a partir da soma de nota das duas fases. As inscrições podem ser feitas de maneira online a partir do envio da documentação exigida através do e-mail [email protected] entre os dias 15 a 19 de julho de 2021.

Para se inscrever, é preciso que o candidato apresente, em um único arquivo em PDF, o diploma de ensino superior completo, currículo, cópia dos documentos de cursos, declarações de experiências profissionais, e um documento de identificação com foto e sem rasura.

O processo seletivo tem duração de 1 ano, contando a partir da data de homologação dos resultados, podendo ser prorrogados pelo mesmo período. A remuneração-base é de R$1.250,00 para 20h semanais de manhã ou a tarde; e de R$2.500,00 para 40h. As vagas são para pessoas formadas em Biomedicina/Bioquímica, Engenharia Elétrica e Fisioterapia, distribuídas entre os municípios.

Para mais informações relacionadas às fases do processo, bem como distribuição de vagas entre os municípios e de acesso aos formulários necessários para preenchimento e entrega, basta conferir o edital que está disposto no Diário Oficial do Acre, a partir da página 76.

iepetec