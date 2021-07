Idosa morre em incêndio e jovem e criança são salvos por policial militar

Segundo informações do boletim de ocorrência, a criança foi quem viu primeiro o fogo, na porta da cozinha, e gritou para a mãe, que estava no quarto.

A jovem mandou o filho ficar debaixo do chuveiro e passou a jogar água, junto com a idosa, para tentar apagar as chamas. No entanto, o fogo não baixou e a mulher foi também para o banheiro, chamou a mãe, mas ela insistiu em continuar a tentar conter o incêndio.