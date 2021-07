Ifac cede estrutura para Caravanas de Vacinação da Sesacre nos municípios: “À disposição”

O Instituto Federal do Acre (Ifac), através de seus campi instalados nas seis regionais administrativas do Estado, dará apoio de infraestrutura e divulgação às Caravanas de Vacinação que estão sendo realizadas pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), através da coordenação do Programa Nacional de Imunização (PNI).

A proposta de parceria foi formalizada em reunião com a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos e o pró-reitor de Administração, Claudemir Nascimento, e a equipe de servidores da coordenação do PNI no Acre, Daíla Timbó, Carol Parente e Margareth Frota, que apresentaram as metas e objetivos da caravana, em nome da coordenadora Renata Quiles.

A reunião, realizada nesta quinta-feira (27/07), ocorreu na sede da Reitoria e contou com a participação da assessora Especial da Reitoria, Girlen Santos, e do diretor Sistêmico de Comunicação, jornalista Evaldo Ribeiro.

A parceria do Ifac com a Sesacre inclui a utilização da infraestrutura dos campi da instituição nos municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Xapuri e Cruzeiro do Sul, em uma ação conjunta com as secretarias municipais daqueles municípios, além de uma ampla campanha de divulgação do calendário das caravanas, com o apoio da Diretoria Sistêmica de Comunicação (DSCOM).

Durante a exposição das representantes da coordenação do PNI, foi explicado que as Caravanas de Vacinação desenvolvidas pela Sesacre, idealizadas pela secretária Paula Mariano, atingem os municípios acreanos e têm como objetivo atualizar a situação vacinal das crianças, adolescentes, adultos e idosos, tanto as vacinas de rotina quanto as campanhas urgentes, principalmente contra a Covid-19.

Foi explicado que um dos motivos da parceria com o Ifac, é que os campi estão localizados em municípios e atendem a comunidade da zona rural, um dos alvos das caravanas. Além disso, a parceria com Ifac irá contribuir com a iniciativa da Sesacre, que visa garantir que a população receba as duas doses das vacinas contra a Covid-19, completando o esquema vacinal.

Após a explanação da proposta de parceria, a reitora Rosana Cavalcante destacou que recebia o convite com muita alegria e que o Ifac estava à disposição para contribuir com a Secretaria de Saúde do Estado, apoiando as Caravanas de Vacinação. “Nossos campi estarão à disposição com toda a infraestrutura necessária, como instalações físicas, espaços dos laboratórios, além de apoio na divulgação do calendário”.

Rosana Cavalcante destacou, ainda, que o Ifac possui campi em cada regional administrativa do Estado e trabalha com o público-alvo da Caravana de Vacinação. “Por isto recebemos o convite com muita alegra e vamos colaborar, juntamente com os diretores gerais, para que esta ação seja realizada com sucesso nos municípios em que o Ifac está presente”, enfatizou a reitora.

Ao final da reunião ficou acertado que será providenciado termo de cooperação entre o Ifac e a Sesacre, para oficializar a parceria, além da realização de agendas com os diretores gerais dos campi e com a equipe de comunicação da Diretoria Sistêmica de Comunicação da instituição.