Ifac tem vagas para Bacharelado em Zootecnia e Licenciatura em Física; inscreva-se

O Instituto Federal do Acre (Ifac) campus Sena Madureira publicou na quarta-feira, 7, edital com oferta de vagas para os cursos superiores de Bacharelado em Zootecnia e Licenciatura em Física. As inscrições podem ser feitas a partir das 14h desta segunda-feira, 12, até o dia 20 de julho pela internet em web.ifac.edu.br/ processoseletivo.

Acesse o edital

A seleção dos novos alunos será feita com base nas notas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio.

Para se inscrever, os candidatos deverão acessar o site https://web.ifac.edu.br/ processoseletivo, clicar no link INSCREVA-SE AQUI, selecionar o campus, o curso desejado, preencher todos os dados obrigatórios da ficha de inscrição, conferir e clicar em finalizar.

Em caso de eventuais dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a comissão organizadora pelo e-mail [email protected]

O resultado preliminar será divulgado no dia 21 de julho, após às 17h.