Iguais na tabela, Galvez e Plácido medem forças em jogo “decisivo”

Com um ponto em dois jogos no primeiro turno do Campeonato Acreano-2021, o Plácido de Castro chega para a partida desta quarta-feira (28), contra o Imperador Galvez, ostentando a sétima posição na classificação. O duelo ocorre no estádio Arena da Floresta, a partir das 17h.

O técnico Ed Soares para a partida vai contar com o retorno do zagueiro Ferreira. O atleta teve um desconforto muscular, mas trabalhou durante a semana e garantiu um lugar entre os titulares para encarar o Galvez.

O time praticamente será o mesmo do empate da última partida contra o São Francisco: Isael, Tite, Ferreira, Juan e Elias; André Almeida, João Victor e Joel; Cabelinho, Ylan (Sacolinha) e Ismael.

Divisor de águas, diz Ed Soares

Com a dispensa de sete jogadores e presença de nenhum reforço para a partida, o técnico Ed Soares enxerga o confronto diante do Imperador como um divisor de águas na pretensão do clube para continuar brigando por uma vaga no G-4.

O comandante do Tigre do Abunã disse durante entrevista à Rádio Difusora Acreana que o time placidiano trabalhou intensamente durante os últimos dias na busca de uma evolução tática, técnica e física e observa a competição como um torneio bem acirrado.

A respeito do Galvez, o comandante do Tigre comentou que será um adversário que vem de uma crescente, principalmente nas duas últimas partidas disputadas pelo Campeonato Brasileiro da Série D, acreditando assim que não será um jogo nada fácil para a sua agremiação.

Jogo mais difícil e importante, analisa Joel

O volante Joel Campelo, capitão do Plácido de Castro, analisou o confronto diante do Imperador Galvez como o um mais difícil e o mais importante da temporada, isso caso o time placidiano pense numa classificação para a segunda fase do estadual.

“Não podemos perder. Se perdermos ficará impossível uma classificação ao returno do estadual”, analisou o capitão.

Galvez terá reforço à disposição

No Imperador Galvez, do técnico Célio Ivan terá pela frente na tarde e noite desta quarta-feira, na Arena da Floresta, seu ex-clube.

O técnico imperialista para o duelo terá a sua disposição o zagueiro João Marcus. O atleta esteve no primeiro semestre deste ano na equipe do Caucaia/CE, clube que disputa o Campeonato Brasileiro da Série D, ficando assim apto apenas para reforçar o Imperador na disputa do Acrenão-2021.

Na penúltima posição na tabela de classificação do Acreanão, o Galvez, do técnico Célio Ivan, fez na tarde desta terça-feira (27), no CT Forte Imperador, os últimos ajustes na equipe do Galvez para encara e o Tigre do Abunã.

O provável time para encarar o Ypiranga será: Wadson, Raylson, Jô, Marcão e Esquerdinha; Ryan, Weverton e Felipinho; Radames, Alesson e Matheus Nego.