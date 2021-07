IML identifica dois dos quatro corpos carbonizados em colisão entre ônibus e caminhão-tanque na BR-364

Já Olga era acompanhante de um paciente que iria ser atendido no Hospital Santa Marcelina, na capital.

Os corpos das outras duas vítimas carbonizadas no acidente serão liberados após a realização do exame de DNA. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) disse que familiares já estão sendo encaminhados de Buritis para porto velho, para que seja coletado material para a realização do exame.