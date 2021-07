Imperador derruba o Clube da Torre na Arena da Floresta por 2 a 0

O Galvez se manteve no G-4 do Campeonato Brasileiro da Série D. Neste domingo (25), na Arena da Floresta, o Imperador superou o Ypiranga-AP por 2 a 0, assim continuando na terceira posição no grupo A1.

Felipinho no primeiro tempo e Esquerdinha, na etapa complementar de partida, fizeram os gols da vitória do Galvez.

Proximos jogos

O próximo duelo do Galvez será pela parte de cima da tabela. O campeão acreano entra em campo no próximo sábado (31), precisamente no gramado do estádio Canarinho, na cidade de Boa Vista-RR, para encarar o vice-líder São Raimundo-RR, às 17h. Um dia depois, o Ypiranga-AP encara o Penarol-AM, às 18h, no estádio Zerão, em Macapá (AP).

Como fica

Com o triunfo sobre o Clube da Torres, o Galvez se isola na terceira posição do grupo 1 com 15, quatro pontos a mais que o quarto colocado, o Penarol-AM. O Ypiranga, com nova derrota na competição, cai para a sexta posição com oito pontos.

Jogo

A partida começou com o Galvez propondo o jogo diante de um adversário mais cauteloso e marcando forte no seu setor de defesa. No entanto, aos 19 minutos, o atacante Matheus Nego encorou a bola para o chutaço de Felipinho. Um golaço a favor do Imperador.

Dois minutos depois, o atacante Alessongol quase ampliou a vantagem do campeão acreano, após contra-ataque, mas adiantou demais a bola e o goleiro do Clube da Torre fez a defesa nos pés do atacante imperialista.

Pouco criativo na primeira etapa, o Ypiranga tentou uma reação na bola aérea, mas sem assustar a meta do goleiro Wadson.

Imperador amplia a vantagem

Na etapa complementar, o Ypiranga-AP tentou buscar o empate, mas o time tinha não somente dificuldades de entrar na defesa imperialista, como também ausência de poder de fogo.

O Imperador Galvez, aos poucos, passou a dominar novamente a partida e quase ampliou aos 12 minutos. O lateral direito Raylson fez boa jogada e fez assistência Matheus Nego na área, mas o atacante imperialista furo na hora do arremate.

Com o lado direito da defesa do time amapaense mais vulnerável, o Galvez chegou ao segundo gol aos 27 minutos. Esquerdinha recebeu pelo lado direito arrumou o pé e soltou o chutaço de fora da área para vencer o goleiro Redson.

O segundo gol foi um banho de água fria no Clube da Torre, que praticamente se deu por vencido. Por outro lado, o Imperador Galvez tratou de administrar o resultado e até o apito final do árbitro baiano Moises Ferreira Sampaio.