Imperador Galvez embarca para Manaus-AM mirando o G-4

Fora do G-4 do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D, a equipe do Imperador Galvez embarca no final da manhã desta sexta-feira (2) com destino à cidade de Manaus-AM, onde no sábado (3), às 16h (de Brasília), no estádio Ismael Benigno (Colina), encara o Fast Club-AM, pela quinta rodada da competição.

Corrigir os erros

O técnico Paulo Roberto Oliveira para o confronto perdeu o atacante Digão. O atleta trocou o Imperador pelo Atlético Acreano.

O atacante Matheus Morais neste primeiro momento aparecia como o provável substituto de Digão, mas o atleta está no departamento médico, o mesmo ocorrendo com o meia Diego Furtado e o zagueiro Franklin.

O treinador imperialista ainda fará um leve trabalho tático na tarde desta sexta-feira (2), na cidade de Manaus-AM, onde pretende definir o time principal.

O atleta Matheus Morais continua realizando tratamento intensivo e segue com a delegação imperialista para o confronto contra o Rolo Compressor.

Na busca do G-4

Na busca de retornar ao G-4, o técnico Paulo Roberto Oliveira trabalhou dois dias com o objetivo de ajustar o time imperialista.

Oliveira não teria ficando satisfeito com a produção coletiva da equipe na derrota para o Penarol-AM por 2 a 0.

“Não produzimos bem coletivamente, acredito que a gente cometeu alguns erros no posicionamento. No entanto, trabalhamos durante os últimos dias para corrigir esses erros e estamos confiantes num bom jogo”, disse Oliveira, afirmando ainda que o time evoluiu em relação à posse de bola, algo que agradou, mas o resultado não veio.

Arbitragem

O duelo deste sábado, na Colina, entre Fast Club-MA e Imperador Galvez terá no apito o maranhense Raimundo José Chagas Araújo.

Dimmi Yuri das Chagas Cardoso e Alexsandro Lira de Alexandre, ambos do Amazonas, serão os assistentes. O quarto árbitro será Halbert Luiz Moraes Baia, também do Amazonas.