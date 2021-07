Impressionante: fotógrafo acreano surge como gestante, choca seguidores e bomba na web

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

Conhecido pelo excelente trabalho com fotografias na capital, o fotógrafo acreano Assis Lima encarou uma super missão essa semana. Assis passou por uma mega transformação e viveu uma ‘gestante’ por um dia.

Em suas redes sociais, o acreano comentou que foi uma forma de homenagear sua profissão e as clientes. Fotógrafo há 11 anos, com especialidade em gestantes, Assis, encarou com naturalidade a transparência dos looks, peruca, make e uma super encenação.

O ensaio já é fenômeno no Facebook e Instagram, milhares de acreanos já curtiram a transformação do fotógrafo. E vamos combinar que ficou muito bacana, e já queremos bis!

Veja na integra o ensaio. Acompanhe o Instagram de Assis Lima, clique AQUI!

“Meu nome e Assis Lima sou fotografo profissional há mais de 11 anos e me especializei em fotografar gestantes.

Sou admirador da força da mulher por isso quis, me colocar no lugar delas, passei por uma verdadeira transformação. Fiz este ensaio para homenagear minha profissão e também minhas clientes que possuem garra e são mamães fortes.

Essa foi a forma que eu e minha equipe encontramos de dizer de forma diferente e bem humorada que a gestação é uma das fases mais lindas da vida de uma mulher e é exatamente neste período que elas brilham mais, e isso merece ser eternizado em uma fotografia.”

Fotografo: @fotografo._matheus

Make: @virlane_make_hair

Pessoa da minha vida: @edyane_caetano