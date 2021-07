Imunização em Cruzeiro do Sul já alcançou jovens a partir dos 22 anos: “Sensação de felicidade”

Cruzeiro do Sul é um dos municípios que mais avança na imunização em massa. No último sábado (03), a vacinação alcançou pessoas com idade a partir dos 22 anos. Foram 13 pontos de vacinação espalhados por toda a região, atendendo ao público das 08:00 às 12:00 da manhã.

José Roberto de Castro Fernandes (22 anos) foi um dos jovens a receber a primeira dose do imunizante. Em conversa com a equipe dO Juruá em Tempo, Fernandes falou sobre a sensação de estar sendo vacinado: “Sensação de felicidade com um misto de tristeza. Felicidade por estar sendo finalmente imunizado e tristeza pelas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu estou tendo hoje; mas, acima de tudo gratidão!”, destacou.

O jovem aproveitou a oportunidade para ressaltar o quão importante é todos se vacinarem “Todos devem se vacinar, por questões de saúde óbvio, mas também para que tudo volte a ‘normalidade’ o quanto antes.”

Questionado sobre como está a expectativa para voltar a encontrar os amigos e familiares, Fernandez disse estar muito feliz e que continuará mantendo todos os cuidados. “Estar com os amigos e as pessoas que gostamos é algo bom, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, todos os trágicos acontecimentos e tudo mais. É importante se distrair um pouco, nada melhor que estar com as pessoas que gostamos e esquecer um pouco o momento caótico que estamos passando, mas tudo isso com responsabilidade.”

O rapaz finalizou a conversa falando sobre o processo de vacinação: “Foi muito rápido, acho que não fiquei nem 10 min no posto. Como fui cedo, não havia fila. Todos os profissionais foram super atenciosos e educados. Senti apenas um leve incômodo no braço depois da aplicação, mas sem reações mais graves”

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre), Cruzeiro do Sul é o município acreano que mais vacina contra a Covid-19. Das 45.480 doses recebidas, 91,78% já foram aplicadas, totalizando 41.740 pessoas imunizadas; ou seja, 46,86% da população cruzeirense.