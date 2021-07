Imunologista no AC desaconselha teste para verificar imunidade pós-vacina: “São dispensáveis”

Tem sido frequente a procura por testes em laboratórios para mensurar a imunidade de pessoas que foram vacinadas contra a covid-19. A reportagem do ContilNet entrou em contato com o médico e imunologista Guilherme Pulici para comentar o assunto e saber qual a eficácia do procedimento.

De acordo com o profissional, os teste de anticorpos neutralizantes para coronavírus são confiáveis, mas dispensáveis.

“São confiáveis, mas são dispensáveis, pois não são capazes de fato de mensurar a imunidade adquirida após a vacinação. Não é recomendado fazer”, comentou.

Pulici disse que o exame só avalia a imunidade mediada por anticorpos.

“Para ser completo, precisaria avaliar a imunidade celular. Isso é muito custoso e fica restrito a hospitais-escola”, continuou.

O especialista disse que a preocupação da população e dos governantes deve ser com a imunidade coletiva.

“Não vale a pena se preocupar com exames pós-vacina, uma vez que estamos lidando com uma pandemia e, portanto, temos que pensar na imunidade coletiva”, finalizou.

O ContilNet entrou em contato com um dos tradicionais laboratórios de Rio Branco para saber o valor do exame. O custo informado chega a R$ 300.

O que é o teste de anticorpos neutralizantes?

O exame é realizado através de uma simples coleta de sangue. A amostra é levada para análise em laboratório, onde é utilizado um reagente que imita a estrutura do receptor que o vírus usa para se ligar e entrar na célula humana, sendo assim capaz de analisar especificamente se há presença de anticorpos neutralizantes e a quantidade deles no organismo.