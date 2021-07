Incêndio é registrado em vídeo; Defesa Civil contabiliza 312 focos de incêndio em julho

O período de estiagem começa a chegar no Acre e, com isso, os focos de incêndio tendem a aumentar. Na manhã desta quinta-feira (22), foi registrado um incêndio na região da Praia do Amapá, capital acreana, em uma extensa área. Uma pessoa gravou um vídeo que mostra a situação do fogo, que se espalhava cada vez mais com o vento.

Segundo os dados da Defesa Civil, foram registrados 312 focos de incêndio urbanos do primeiro dia de julho até o dia 20 em Rio Branco.

O Acre ocupa o ultimo lugar no ranking da Amazônia Legal, que engloba os estados do Amazonas, Rondônia, Roraima, Maranhão, Pará, Tocantins e Mato Grosso em relação a focos de queimadas no período de janeiro a julho de 2021.