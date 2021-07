Indenização: Pais de jovem de 19 anos que morreu em acidente na BR 364 querem “pensão vitalícia”

A pouco mais de um ano, David Assis Maturana, de 19 anos, veio a óbito em decorrência de um grave acidente ocorrido quando ele pilotava sua motocicleta Yamaha Lander pela BR 364.

O jovem colidiu na cabine de um caminhão que estava fazendo o contorno para estacionar no pátio do Posto Marques, saída de Jaru para Ouro Preto do Oeste.

David foi socorrido em estado grave para o Hospital Municipal, transferido para Ouro Preto do Oeste, porém não resistiu e veio a óbito horas depois.

Os pais do jovem procuraram a justiça pleiteando que seja reconhecida a responsabilidade civil de duas empresas, a locadora do caminhão e a locatária, e pediu que ambas fossem condenadas em danos materiais no valor de R$ 25.924,24, danos morais no valor de R$ 200.000,00 e pensão vitalícia no valor de R$1.310,00.

No último dia 02, a juíza Maxulene de Sousa Freitas, deferiu a denunciação pleiteada pela empresa locatária do caminhão em desfavor do locador para compelir o mesmo a assumir as responsabilidades, o processo tramita perante a 2ª Vara Cível.