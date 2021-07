Na capital, índio enfrenta Tribunal do Júri por assassinato; ele teria matado desafeto com terçado

O Tribunal do Júri Popular da Comarca de Rio Branco está reunido, desde o início da manhã desta sexta-feira (30), na Cidade da Justiça, para julgar o indígena Jair Avelino dos Santos Apurinã, de 34 anos, acusado de assassinato. Ele é apontado como autor do assassino de um desafeto, Orlando Nascimento Cavalcante, crime ocorrido em 19 de julho de 2019, no bairro Belo Jardim.

De acordo com a denúncia, Apurinã matou Orlando a golpoes de terçado, dentro da casa da vítima. Para cometer o crime, ele teria contado com a ajuda de duas menores e por isso também é processado por corrupção de menores.

A sessão deverá durar durante todo o dia de hoje.