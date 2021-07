Influenciadora tenta suicídio e é hospitalizada às pressas

A influenciadora Layla da Fonseca precisou ser hospitalizada às pressas após uma tentativa de suicídio. A criadora de conteúdo compartilhou a informação com seus seguidores ontem, 22, e assegurou que já está se recuperando.

Layla, que sofre de ansiedade, publicou um relato sobre o acontecimento através de sua conta no Instagram. “Sabe quando você tem uma atitude e, simplesmente, no minuto seguinte se arrepende?”, iniciou ela.

“Tenho ansiedade e nos últimos anos, estou aprendendo a olhar o copo meio cheio, largar os pesos imaginários e a entender que momentos difíceis vão existir”, contou ela.

“Na segunda-feira, o desespero bateu em cheio, e sem pensar, queria acabar com a dor, mas no momento seguinte lembrei que algo só acaba quando Deus quer!”, escreveu Layla da Fonseca, que conta com mais de 320 mil seguidores na plataforma.

“Me encaminharam pro hospital, e acreditem, não sentia nada, conversava com todos normalmente, fiz uma série de tratamentos e, mais tarde, subi para o CTI. Recebi diversos médicos, conversei e, de quebra, falei da vida, era a mesma Layla de sempre. Tive muito apoio de enfermeiros, técnicos, psicólogas, nutricionista, fisioterapeutas e de alguns médicos”, continuou.

