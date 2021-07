Irani de Almeida segue no Estrelão após empate contra o Tourão

O empate sem gols contra o Humaitá no meio de semana garantiu o emprego do técnico Irani de Almeida no comando técnico do Rio Branco.

O profissional chegou para o confronto ameaçado, mas após o duelo diante do Tourão, o presidente Neto Alencar confirmou à permanência do profissional no José de Melo.

O técnico Irani de Almeida, após a partida contra o Tourão comentou nos microfones da Rádio Difusora Acreana sobre o resultado.

Irani abriu a entrevista parabenizando o empenho e a dedicação dos atletas naquilo que foi desenhado para a partida.

O setor defensivo, segundo ele, encaixou com a chegada dos reforços e o ponto conquistado contra o Tourão deu esperança para o time continuar na briga pela classificação ao returno.

Irani acredita que com mais três reforços a equipe possa até mesmo brigar pelo título da temporada.