Jenilson Leite reclama de pesquisa eleitoral que não citou seu nome, “o resultado teria sido diferente”

O deputado estadual Jenilson leite (PSB), que vem colocando seu nome como alternativa para uma terceira via nas eleições de 2022 como candidato a governador ou ao Senado, emitiu nota, neste domingo (04), questionado os critérios do Instituto Data Control, que não incluiu seu nome numa recente pesquisa de opinião pública. A pesquisa foi contratada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac).

“Lamento que a pesquisa do Instituto Data Control divulgada no último sábado, 03 de julho de 2022, encomendada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac), tenha deixado de apresentar para população na fase estimulada como opção, o nome que o PSB apresentou para um projeto majoritário no ano de 2022, quer seja para Governo ou Senado”, disse.

“Tenho andado nos 22 municípios do Acre, ouvindo as pessoas, temos acompanhado as redes sociais, e vejo que se mais opções tivessem sido apresentadas, tanto o resultado para governo ou para o senado teria sido bem diferente, nem Gladson ganharia no primeiro turno, nem o cenário para o senado seria o revelado pela pesquisa”, acrescentou.

Mesmo com a omissão de seu nome, Jenilson Leite disse continuar trabalhando para que, nas próximas consultas, seu nome seja incluído e que possa aparecer com os índices correspondentes.

Procurada, a direção do Instituto Data Control não respondeu aos questionamentos sobre a omissão do nome do deputado nos questionários da consulta.