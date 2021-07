Jesus Sérgio participa da Caravana dos Prefeitos para o Alto Acre e ouve demandas das gestões

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) acompanhou nesta sexta-feira (02) a 1ª Caravana dos Prefeitos para o Alto Acre 2021 e participou também da 2ª Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos Municípios do Acre (AMAC).

Jesus Sérgio saiu junto com a caravana dos prefeitos acreanos de Rio Branco com destino a Brasileia. O parlamentar participou da programação que antes de chegar ao destino final parou nos municípios de Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri e Epitaciolândia.

Ao chegar em Brasileia, o parlamentar acompanhou a Assembleia Geral da AMAC, que debateu os principais problemas dos municípios acreanos como a manutenção das rodovias. Além disso, foi discutido também os convênios entre as gestões municipais e o Governo do Estado.

Jesus Sérgio se colocou à disposição dos prefeitos presentes no evento e agradeceu a anfitriã e prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem e também ao presidente da AMAC e prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, pela receptividade.

“Tenho buscado sempre ouvir as demandas dos prefeitos acreanos, pois junto com os vereadores são os agentes políticos mais próximos da população. Eles vivem os problemas da cidade, por isso, sempre busco ajudar os municípios com as nossas emendas parlamentares”, destacou Jesus Sérgio.