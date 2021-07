Joice Hasselmann afirma que solicitou perícia do carro após fake news sobre acidente e drogas

Em entrevista concedida ao UOL News nesta quarta-feira (28), a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou que pediu para a polícia realizar a perícia do seu carro após terem sido divulgadas notícias falsas nas redes sociais sobre o envolvimento dela em um acidente de trânsito, sob influência de drogas. A parlamentar acredita ter sofrido um suposto ataque dentro do seu apartamento funcional em Brasília, no dia 18 de junho.

De acordo com Joice, ela está magoada com os boatos inventados. Internautas divulgaram uma foto de um veículo branco, semelhante ao dela, dizendo que a parlamentar teria feito o uso de drogas e batido o automóvel. “As pessoas sabem que o grupo está dizendo que eu teria batido o carro drogada depois de uma festa. Então, depois disso, eu pedi a polícia a perícia do meu carro”, contou Hasselmann.

Segundo a parlamentar, seu carro foi devolvido ontem à noite (27), após os trabalhos periciais analisarem o veículo “de cabo a rabo”. Ela também comentou sobre a conclusão da Polícia Legislativa da Câmara, divulgada ontem, após a análise das câmeras das áreas comuns do prédio dela apontarem que a parlamentar não saiu do imóvel entre os dias 15 e 20 de julho.

“Meu carro chegou só ontem à noite. Foi periciado inteirinho, de cabo a rabo para que se prove, além de eu jamais ter usado nenhum tipo de droga, que eu realmente fiquei em casa, como disse a polícia, e meu carro não passou por nenhum tipo de batida”, disse Joice.

Entenda o caso

Nesta semana, a deputada contou que sua última lembrança é de estar na cama assistindo a um episódio de série no domingo (18). Depois, por um período de aproximadamente sete horas, ela disse ter tido perda de memória, até acordar em uma “poça de sangue”, no chão do closet. Ao notar a quantidade de machucados, a parlamentar afirmou que foi vítima de um ataque.

Joice está com machucados no rosto, com a boca cortada e um dente quebrado. Além disso, ela também teve o joelho trincado. De acordo com ela, o marido, que dormia em outro quarto, foi quem a socorreu.

Após o suposto ataque, Hasselmann revelou que chamou um segurança particular de São Paulo, trocou todas as fechaduras da casa, e tem planos de andar armada.