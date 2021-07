Joice Hasselmann não registrou ocorrência de suposto atentado na Polícia

Com a suspeita de ter sido vítima de “um atentado”, conforme foi noticiado, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) não registrou ocorrência na Polícia Civil (PCDF) para investigar os motivos do surgimento de cinco fraturas no rosto e uma na costela, além de alguns cortes pelo corpo, depois de ter supostamente sofrido um ataque em casa.

Vários interlocutores, alguns próximos, chegaram a sugerir que a parlamentar procurasse as autoridades policiais para que o episódio fosse elucidado. Contudo, a congressista decidiu, por enquanto, deixar o caso sob tutela da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. Também não há registro de exame de corpo de delito.

Conforme relatou à coluna de Bela Megale, no jornal O Globo, Joice estava assistindo a uma série em sua cama, no apartamento funcional que usa em Brasília, na noite do último sábado (17/7), quando “apagou” e só acordou sete horas depois, sem se lembrar do que tinha acontecido.

“Acordei em uma poça de sangue, sem saber quanto tempo fiquei desacordada. A hipótese em que eu mais acredito é que sofri um atentado”, pontuou. A deputada alega que não estava sozinha no local, mas o marido, o neurocirurgião Daniel França, dormia em outro quarto.