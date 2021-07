Jovem de 18 anos é detido com drogas no interior do AM

Um jovem de 18 anos foi detido com drogas e dinheiro, no sábado (3), em Rio Preto da Eva, município distante 80 km de Manaus.

Os policiais militares da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar abordaram o rapaz após denúncias anônimas. Ele estava com uma porção de uma substância parecida com maconha, além de cocaína e oxi. Com o jovem foram apreendidos também uma quantia em dinheiro e uma balança de precisão.

O jovem recebeu voz de prisão e foi levado ao 36° Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva.