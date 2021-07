Jovem de 32 anos está desaparecido há 1 mês no AC; família faz apelo para encontrá-lo

James de Menezes Pacheco, de 32 anos, está desaparecido há quatro semanas e ainda não deu notícias aos familiares. Segundo informações, ele saiu de casa, nos arredores do Bairro Floresta, em Rio Branco e desde então, não retornou mais.

De acordo com os familiares, James saiu de casa vestido em uma bermuda marrom, blusa verde com gola preta, chapéu preto com vermelho e sandálias de borracha. Além disso, a família informou que James não tem inimigos, nunca sofreu ameaças e é a primeira vez que ele desapareceu dessa forma.