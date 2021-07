De acordo com a sentença do juiz Mario Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ficarão encarregados de comandar a entidade pelos próximos 30 dias Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Reinaldo Carneiro Bastos, mandatário da Federação Paulista de Futebol.

Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!