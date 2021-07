Ladrões são presos pela PM após roubarem R$ 5 mil de idoso

O monitorado por tornozeleira eletrônica Odeilson José S. P., 30 anos, e Macsuel S. N., 27 anos, foram presos pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (2), após roubar R$ 5 mil de um idoso, de 61 anos, no estacionamento da loja Havan, em Porto Velho.

Após serem informados do roubo, policiais militares iniciaram as diligências e conseguiram abordar os criminosos na Avenida Campos Sales, no Bairro Conceição, na Zona Sul.

Com a dupla, os militares encontraram parte do dinheiro roubado da vítima e uma pistola municiada, que teria sido usada para render o idoso. O terceiro envolvido no crime não foi localizado.

Os dois receberam voz de prisão, e foram encaminhados para a Central de Flagrante.