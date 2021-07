Lázaro é enterrado em Goiás: “Deus cuidou de nós até o último momento”, diz mulher

Sob forte comoção, a mulher de Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, agradeceu aos familiares que estiveram presentes no sepultamento do marido. O velório ocorreu na tarde dessa quinta-feira (1°/7), no Cemitério de Cocalzinho de Goiás.

A cerimônia contou com nove pessoas, incluindo o cunhado de Lázaro, filha e outros parentes. “Em nome da família do Lázaro, nós agradecemos a todos que compareceram. Deus cuidou de nós até o último momento”, disse a mulher. A mãe, o pai e o padrasto não compareceram ao enterro.

O velório e o sepultamento foram custeados pelo advogado de defesa da família, Wesley Lacerda, e o diretor da funerária Bom Samaritano, Everton Sacci. “O doutor Wesley procurou a funerária e ajudou da forma como podia a família. Então, houve um acordo para ajudar os parentes. No IML de Goiânia, foi feita a remoção. Depois, passou por uma clínica, onde foi feita a preparação e o encaminhamento para o cemitério”, explicou a representante da funerária, Lívia Nunes.

Cerimônia

O corpo de Lázaro, que estava na funerária Bom Samaritano, no Guará, foi levado para a cidade. O carro foi escoltado por uma viatura da Polícia Militar de Goiás. Pouco antes do enterro, a viúva de Lázaro, filha, cunhados e sobrinhos vieram se despedir. Para evitar represálias, o local e o horário do sepultamento não foram divulgados.

Apesar da pandemia de coronavírus, que exige a suspensão dos velórios para evitar contágios, a capela foi aberta a pedido da família. O momento em que ele desembarcou foi de grande comoção para a família. Reunidos por 30 minutos, eles deram adeus a Lázaro.