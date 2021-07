Solicitação foi feita por partidos de oposição, centrais sindicais, movimentos sociais e ex-aliados do presidente Este trecho é parte de conteúdo que pode ser compartilhado utilizando o link https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/06/30/lira-diz-que-nao-acatara-super-pedido-de-impeachment-contra-bolsonaro.ghtml ou as ferramentas oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos do Valor estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não reproduza o conteúdo do jornal em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização do Valor ( [email protected] ). Essas regras têm como objetivo proteger o investimento que o Valor faz na qualidade de seu jornalismo.