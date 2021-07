Lista com 15 doenças que dão direito a aposentadoria do INSS e você não fazia ideia

Estar doente deixa qualquer pessoa mais vulnerável, por isso que os segurados do INSS, tem como recorrer ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez nessa situação.

No artigo de hoje vamos te apresentar a lista de doenças que podem dar direito a aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, a aposentadoria por invalidez do INSS, sem a necessidade de carência, confira.

Posso ter direito a aposentadoria por invalidez?

Essa aposentadoria é atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, este é um benefício do Instituto Nacional do Seguro Social, que tem o objetivo de amparar os segurados no momento de doença e incapacidade permanente de suas atividades laborativas

Para ter direito é preciso que o segurado não consiga realizar seu trabalho ou reabilitação em outro cargo de direito, confira os requisitos abaixo:

-Ter a incapacidade total e permanente devidamente comprovada através de uma perícia médica feita no INSS;

-Cumprir uma carência mínima de 12 meses (para os trabalhadores do INSS);

-Estar trabalhando no serviço público ou contribuindo para a Previdência Social no momento em que ocorreu a incapacidade ou estar no período de qualidade de segurado, no caso dos segurados do INSS.

Lista de doenças que garantem a aposentadoria por incapacidade permanente

1 Doença de Parkinson.

2 Tuberculose ativa.

3 Alienação mental.

4 Cegueira.

5 Nefropatia grave.

6 Síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS).

7 Esclerose múltipla.

8 Hanseníase.

9 Hepatopatia grave.

10 Espondiloartrose anquilosante.

11 Estado avançado de osteíte deformante (doença de paget).

12 Paralisia incapacitante e irreversível.

13 Neoplastia grave.

14 Cardiopatia grave.

15 Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.

As doenças listadas correspondem com o artigo 151 da Lei 8.213/91 e que dispensam a obrigatoriedade de cumprir a carência normalmente exibida pelo INSS.

Somente as doenças listadas dão direito ao benefício?

Preciso deixar claro que além dessas outras doenças podem garantir o direito ao benefício do INSS, outro fator relevante além da doença é a situação, ou seja, o quadro em que o segurado do INSS se encontra devido ao problema de saúde.

Quando não é necessário o cumprimento da carência do INSS?

São 3 as situações onde você segurado do INSS não necessita comprovar o período mínimo de 12 meses de carência, sendo elas:

-Em situações de acidente de qualquer natureza

-No caso de acidentes ou doenças no emprego

-Quando você é afetado por uma doença grave, irreversível e incapacitante, listada pelo Ministério da Saúde e do Trabalho e da Previdência como doença grave, irreversível e incapacitante.