Mãe das ‘trigêmeas de Sena Madureira’, jovem de 21 anos luta contra depressão e esgotamento

Residente no Bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira, a jovem Fabíola Oliveira Passos da Costa, 21 anos de idade, teve sua rotina de vida mudada completamente em março de 2019. Nessa data, nasceram suas três filhas: Alice Passos Costa, Vitória Passos Costa e Clara Passos costa. As trigêmeas de Sena Madureira vieram ao mundo através de uma cesariana, ocorrida na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco.

Todas elas, após o parto, foram levadas para a incubadora, sendo que a Vitória passou um tempo mais amplo por ter nascido com baixo peso.

Fabíola Oliveira, por sua vez, sofreu eclampsia pós parto e ficou três dias na UTI. “Foi uma luta grande, mas graças a Deus conseguimos vencer as adversidades na área da saúde”, disse ela.

De lá pra cá, a luta diária é cuidar das trigêmeas que hoje estão com 2 anos e 4 meses de vida. Fabíola Oliveira, a mãe, está com depressão e esgotamento físico. Para dar conta do “recado”, ela conta com o apoio incondicional da sua mãe – a dona de casa conhecida popularmente como ‘Bezinha’.

“Bezinha” tem um cuidado especial com as trigêmeas. “Confesso que dá muito trabalho. Às vezes esqueço até de comer, e pra sair de casa tem que deixar alguém com elas. Mas, cuido com amor porque são minhas netas. É um desafio diário. Tivemos que nos adaptar porque são três crianças que vieram de uma única vez”, destacou.

Ela acrescentou que a família enfrenta algumas dificuldades, visto que, Fabíola recebe somente uma pensão de 300 reais por mês. “Além disso, minha filha toma remédios que são caros e as meninas precisam se alimentar devidamente. Mas, continuamos na luta com fé em Deus que tudo vai dar certo”, salientou.

Alice, Vitória e Clara são muito queridas não somente pelos moradores do Bairro Bom Sucesso como também por pessoas de outras locais de Sena Madureira.

Contato

Se você quiser entrar em contato com a família para ajudar de alguma forma, nossa reportagem separou o contato da mãe de Fabíola, a Bezinha. CLIQUE AQUI e tenha acesso ao número de WhatsApp.

Confira mais fotos das trigêmeas: