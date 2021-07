Mãe mata o filho de 6 anos e comete suicídio em seguida; corpos foram encontrados pelo pai

Mistério cerca a morte de um menino, de 6 anos, que teria sido morto pela mãe que suicidou-se em seguida. Os corpos foram encontrados, pelo pai da criança, na manhã deste sábado (10/7), num dos apartamentos do prédio de luxo da Rua Professor Antônio Aleixo, 352, Bairro de Lourdes, no 14º andar. O prédio tem apartamentos de dois e três quartos e uma cobertura.

O pai, de 37 anos, telefonou para a casa e estranhou que o telefone não era atendido. Chamou, então, um chaveiro e foram juntos até o apartamento. Quando abriram a porta, encontraram a mulher e a criança mortas.

Segundo testemunhas, as mortes teriam ocorrido por volta de 9h15. Uma pessoa ligou para a Polícia Militar, informando que haveria uma confusão no local, uma aglomeração na porta do prédio.

A mãe teria esfaqueado o filho e em seguida se matado usando a mesma faca. Rabecão e peritos foram para o local para fazer os primeiros levantamentos.

Policiais do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), comandados pelo delegado Domenico Rocha, também foram para o local, tentar entender o que pode ter acontecido. Parentes serão ouvidos.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal, onde foram feitos novos exames periciais. Os corpos foram liberados no fim do dia e serão enterrados na manhã de domingo (11/7).

O Colégio Bernoulli, onde o menino estudava, divulgou nota de pesar e suspendeu as aulas da próxima segunda-feira (12/7).