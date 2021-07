Mãe relata susto ao descobrir 3º bebê durante parto de gêmeos no AM: ‘Me levantei para ver se era verdade’

Enedina dos Santos Pandora, de 28 anos, entrou em trabalho de parto prematuro no dia 21 de julho, no município de Maués (AM), com oito meses de gestação. Até então, os exames pré-Natal apontavam que ela estava grávida de gêmeos, mas na hora do parto, veio uma “terceira surpresa”.

Um terceiro bebê foi descoberto pelos médicos na hora do parto. Ao G1, o médico Alexandre Ribeiro informou que esse foi o primeiro nascimento de trigêmeos na cidade em, pelo menos, 35 anos.

“Eu nunca imaginava que teria um terceiro. Na hora que o doutor estava tirando eles, eu até me assustei quando ele falou: ‘Olha, tem um terceiro também’. Ele falou e eu levantei minha cabeça. Ele falou: ‘Não, não pode levantar’. Eu me levantei para ver se era verdade”, lembrou Enedina.

A mãe das crianças contou ao G1 que todos os exames que fez durante a gestação mostraram que ela estava grávida de gêmeos. Um menino e uma menina. Ela disse que não imaginava que ainda poderia se surpreender com a gravidez.

Enedina afirmou que os filhos, os pequenos Murilo, Miguel e Mirela Pandora de Oliveira, foram um “presente de Deus”.

Leia mais em G1, clicando AQUI.