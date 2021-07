Mailza reforça adesão dos prefeitos ao programa Prefeito Amigo da Criança em Brasileia

A senadora Mailza Gomes reforçou na 2ª Assembleia Geral da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), nesta sexta-feira, (2), em Brasiléia, o pedido de participação dos prefeitos acreanos no programa Prefeito Amigo da Criança, da Fundação Abrinq. O evento contou com a participação dos gestores de 19 dos 22 municipios acreanos, que assinaram o termo de adesão.

O objetivo de programa é mobilizar e apoiar tecnicamente os prefeitos em exercício na implementação de ações e políticas que resultem em avanços na garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

“Tenho o mesmo sonho da Abrinq e quero que as crianças no nosso estado cresçam protegidas e seguras. Para isso, convido os prefeitos acreanos para se engajar nesta ação de parceria e assumir o compromisso com a infância e adolescência”, reforçou a parlamentar.

Zequinha Lima falou da participação da prefeitura de Cruzeiro do Sul. “A nossa entrada neste programa demonstra preocupação do município em fazer a prevenção. Todos envolvidos neste programa sabem da importância de priorizar o atendimento à criança e adolescente. Queremos desenvolver ações que façam a diferença na vida dessas crianças e, ao final do mandato, receber este honrado reconhecimento”, disse o gestor.

Mailza foi a primeira parlamentar do Acre a buscar apoio e incentivar a participação das prefeituras do Acre no programa Prefeito Amigo da Criança. Em abril, participou de uma reunião com representantes da Abrinq para conhecer o programa e incentivar os gestores acreanos a aderir ao programa.

Como participar

Para fazer parte do programa é necessário assinar o Termo de Adesão disponível no site www.prefeito.org.br. O documento assinado deverá ser enviado para a Fundação Abrinq pelo site ou pelo e-mail [email protected] A participação no programa requer dos municípios: nomeação de um articulador, responsável pela interlocução com a Fundação Abrinq.

O preenchimento de um cadastro comprovando a existência do Conselho de Direitos, do Conselho Tutelar e do Fundo Municipal. É importante ressaltar que a adesão ao programa é gratuita, voluntária e aberta aos prefeitos de todos os municípios do Brasil. Serão aceitas adesões realizadas até o dia 31/08/2021.