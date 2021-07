Mais de 17 mil doses de vacina contra Covid-19 chegam ao Acre nesta terça-feira

O Acre recebe nesta terça-feira (27) 17.600 doses de vacina contra o coronavírus, sendo 14.100 doses da Coronavac e 3.500 doses da Astrazeneca.

Este é o 32° lote enviado pelo Governo Federal ao estado. Até o momento, o Acre recebeu 686.170 doses de imunizantes, totalizando um investimento federal de R$26.5 milhões.

Segundo o portal de transparência, 442.500 acreanos foram vacinados, sendo 329.826 com a primeira dose, 104.216 com a segunda e 8.458 que receberam a dose única da vacina Janssen.

Atualmente, 19 municípios acreanos estão vacinando pessoas acima de 18 anos. (Veja detalhes abaixo).

Em Rio Branco, o assessor de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde, Salomão Matos, disse à reportagem do ContilNet que a pasta aguarda apenas uma autorização do Ministério da Saúde para imunizar, nos próximos dias, as pessoas de 12 a 17 anos, de forma decrescente, atendendo a quantidade de doses disponíveis para o município.

Veja como estão vacinando os municípios acreanos