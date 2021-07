Mais de 60 professores são empossados com promessa de novos concursos e aumento de salário

A secretária estadual de Educação, Socorro Neri, e o governador Gladson Cameli deram posse nesta segunda-feira (19) a 61 professores aprovados no concurso para servidor efetivo da Educação.

Os novos docentes atuarão em escolas da cidade de Rio Branco.

A solenidade aconteceu 10h, no auditório da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

A acreana Adriana da Silva Pessoa, de 40 anos, que trabalhou de forma provisória por 8 anos como educadora, foi contratada para o cargo de professora de língua espanhola. Ela assinou seu termo de posse abraçada com Gladson e chorando.

“Eu não consigo descrever o que sinto agora, mas é certo que nada se compara. Estou contratada, depois de trabalhar 8 anos como provisória. Meu amor pela Educação só aumenta”, disse à reportagem do ContilNet.

Além da posse dos professores efetivos, também serão recebidos oficialmente os professores convocados nos processos seletivos temporários. Eles foram convocados no final de junho, efetivaram suas lotações e já estão inseridos no ano letivo em execução, tendo participado desde o início do mês das formações promovidas pela diretoria de Ensino da SEE e equipes gestoras escolares.

Socorro Neri disse vê com muita satisfação o corpo de professores contratados sendo ampliado no Estado – o que se configura como um dos objetivos de sua gestão.

“É muito satisfatório ver que novos professores estão sendo contratados. Isso impacta diretamente e positivamente na qualidade do ensino ofertado e no bem estar do educador. Esse é um dos objetivos principais do governador Gladson e um compromisso dessa gestão, desde o início”, salientou a secretária.

Gladson parabenizou os novos contratados, disse que quer lutar pelo aumento do salário dos professores e que a Educação é prioridade em seu governo.

“Vocês são vencedores por terem chegado até aqui. Meus sinceros parabéns e respeito a todos. Minha luta pela Educação sempre será intensa, porque ela me trouxe até aqui e porque sei que sem ela não teremos um Estado desenvolvido. Meu compromisso é lutar pela melhoria de salário de vocês [professores] e fazer novos concursos”, finalizou.