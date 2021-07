Mais um vereador de Rio Branco viaja para fazer curso fora do Acre; agora são cinco

Em pleno recesso parlamentar, o vereador Emerson Jarude (MDB) é mais um dos vereadores de Rio Branco a aproveitar o período para viagens, a pretexto de especialização em cursos fora do Estado, com o pagamento de diárias. Na semana passada, pelo menos quatro dos 17 vereadores viajaram para cidades do litoral brasileiro também a pretexto de cursos, com o pagamento de polpudas diárias.

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (26), na seção dos atos do Poder Legislativo Municipal, circulou com termo de ratificação de inexibilidade de licitação, pelo vereador-presidente da Câmara, N. Lima (PP), para a inscrição e participação de Emerson Jarude no evento “Giro Legislativo/Encontro Nacional de Legislativos Municipais”, que ocorrerá na cidade de Goiânia (GO), no período de 27 a 30 de julho deste ano.

O vereador Emerson Jarude é um crítico de seus colegas por gastos com dinheiro público por atividades semelhantes, principalmente quando os eventos são realiados em cidade litorâneas.

“Nunca fui às cidades litorâneas, como vereador. Fui a Porto Velho e São Paulo apenas”, disse o vereador. “Em relação ao pagamento de diários, devo dizer que viajo recebendo diárias comuns de servidores da Câmara Municipal e não como vereador”, disse.

Neste caso, segundo o vereador, o valor da diária cai para R$ 400,00. “E eu tenho consciência de que vou me preparar e me qualificar para o exercício do mandato”, disse Jarude, que está em segundo mandato e é advogado com vasta atuação no Acre.