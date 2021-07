Manaus anuncia vacinação para pessoas de 26 anos a partir de sexta-feira

Segundo ele, a capital já utilizou 97% do total de vacinas já recebidas por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI).

“Foi um saldo muito positivo o nosso mutirão. A cidade de Manaus é a segunda capital do país a vacinar esse público, só ficando atrás de São Luís. E a partir de amanhã, começamos a vacinar as pessoas de 26 anos. E amanhã mesmo já vamos anunciar outra faixa etária”, disse

“Vacinamos aproximadamente 90 mil pessoas. É um número muito positivo. São quase 90 mil pessoas com vacinas no braço. Estamos debruçados no número de doses para poder avançar”, ressaltou a secretaria Shádia Fraxe.