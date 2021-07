Manoel Barros, empresário do lanche árabe da Gameleira lança álbum de música

Instagram: @jackieinheiroac

Dia D de Dandara e Emanuel

A psicóloga Dandara Viana e engenheiro florestal Emanuel Souza trocaram alianças, em cerimônia civil, realizada no dia 20 de maio, somente com a presença de familiares e padrinhos. O casamento religioso se deu no Cartório, à tarde, seguido de um jantar no AFA Bistrô. A cerimônia religiosa foi reagendada para o segundo semestre deste ano, em função da pandemia.

Filhos do Alok usam peças da Made In Acre

As empresárias Juliana Pejon e Rayssa Alves, proprietárias da Made In Acre, estão em estado de graça por conta de uma recente postagem do DJ Alok em suas redes sociais. Ele recebeu de presente da marca acreana uma camiseta e um body infantis para os seus filhos, que chegou às suas mãos por intermédio do amigo em comum das empresárias e do DJ, o indígena Mapu Huni Kuin. Poucos dias depois, Alok postou em alguns stories e nessa foto com a sua esposa Romana Novais, as crianças vestidas com as peças Made In Acre. O assunto viralizou nas redes sociais e os acreanos estão em festa pelo carinho que demonstra ter com o Acre.

Para quem ainda não sabe, indígenas do Acre, das etnias Yawanawá e Huni Kui, estão participam do novo projeto de Alok, que está produzindo o primeiro álbum autoral de sua carreira. O processo de criação está sendo registrado e se tornará uma série documental. A foto é de Mila Petrillo.

B-Day da Socorro

Muitas felicidades e muitos anos de vida para a chef de cozinha Socorro Jorge, criadora do restaurante de culinária regional Point do Pato. Ela passou o dia trabalhando, mas não escapou das homenagens de amigos, que estiveram no restaurante para celebrar a data com ela. Recebeu buquês de flores, bolos de aniversários, presentes e inúmeras mensagens de felicitações. Muito querida!

Aniversário da Zayra

A querida aniversariante do dia 12 foi a empresária Zayra Ayache, que passou o dia recebendo homenagens dos inúmeros amigos, tanto pessoalmente quanto em suas redes sociais.

Curso de fotografia

O premiado fotógrafo Marcos Vicentti realizará um curso de fotografia, nos dias 14 e 15 de agosto, com aulas práticas e teóricas, com o seguinte conteúdo: história da fotografia, linguagem fotográfica, equipamento fotográfico, manual e luz.

Marcos Vicentti foi presidente do Sindicato dos Jornalistas do Ace, vencedor do prêmio 7º Salão de Artes Visuais Hélio Melo, 10ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Acre, três prêmios Chalub Leite, entre outros. Informações e inscrições pelo telefone (68) 98421-9899.

Mulheres da Indústria

Na festa em comemoração aos 33 anos da Federação das Indústrias do Estado do Acre, as empresárias Marluce Barlatti e Zú Oliveira foram homenageadas pela coordenadora do Grupo de Mulheres da Indústria, Ray Holanda, com o prêmio “Mulheres da Indústria”. Elas merecem!

Mais um ano de vida

O músico Sérgio Souto celebrou a idade nova, no dia 11, com a amada Socorro Rodrigues. O casal adora receber amigos em sua residência, mas em virtude da pandemia preferiu celebrar a data mais uma vez com discrição. Um dia isso tudo vai passar. Felicidades!

Happy day

A queridíssima aniversariante do dia 11 foi a bacharel em Direito Vanusa Rodrigues, que comemorou a data com discrição, em família, com o esposo Guto e os filhos. Ela postou em suas redes sociais uma linda mensagem em agradecimento às calorosas felicitações que recebeu na data. Saúde e paz!

Novo ciclo

O nosso desejo de bem e de um novo ciclo de vida próspero para a professora de yoga Helô Biasoli, que celebrou no dia 13 a sua nova idade em Lisboa-Portugal, onde reside atualmente.

GKay promove “contatinho” nas redes sociais em ação do Boticário

O Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil, está de volta com a campanha da Boti Promo, que nesta edição, escolheu a atriz e influenciadora GKay para mostrar que os canais de venda do Boticário – lojas físicas, site, app, revendedores e whatsapp – são os “contatinhos” ideais para descolar os produtos que as pessoas mais amam por até metade do preço. No total, são mais de 500 produtos, incluindo itens de cuidados, maquiagem, skincare, perfumaria e cabelos, com até 50% de desconto.

Para trazer um ar bem-humorado e descontraído para esta conversa em torno dos Contatinhos do Boti (canais de venda do Boticário) e de ter um contatinho que te descola exatamente aquilo que você precisa, a marca convidou a influenciadora Gessica Kayane, a GKay, para uma ação nas redes sociais. A influenciadora mostrou aos seus seguidores presentes inusitados enviados com cartões assinados por um suposto contatinho – o Contatinho B.

***

Ao longo do dia compartilhou todas as interações misteriosas que estava recebendo do tal “Contatinho B”, entre elas uma foto sua enquadrada onde a marca aparecia apenas como um easter egg e roteiros de viagem sem data definida com destino para o Paraná e Bahia – estados onde ficam as sedes das fábricas do Boticário. Um dia depois, ela revelou ao público que o seu misterioso contatinho B. era do Boticário, para comunicar a Boti Promo, promoção que destaca os canais de venda da marca como os “contatinhos ponta firme, que não desapontam nunca, especialmente quando se trata de Boti Promo”

Boti Promo: Chama no Contatinho

Nesta edição da Boti Promo, o Boticário traz mais de 500 produtos em diversas linhas e categorias ofertados com até 50% de desconto. A promoção acontece até o dia 18 de julho e é válida para todos os seus canais de venda.

***

Entre os itens, a categoria de perfumaria traz destaques na promoção, como Malbec Black Desodorante Colônia 100ml que de 189,90 sai por 151,90; Uomini Black Desodorante Colônia 100ml que de R$ 139,90 sai por R$ 83,90; Floratta L´amore Desodorante Colônia 75ml que de R$ 114, 90 sai por R$ 79,90. Em maquiagem o destaque fica para a Máscara Volume Extremo Make B. 10ml que sai de R$ 69,90 por R$ 48,90; Máscara Cílios Postiços Ultra Black HD 11ml Make B. de R$ 89,90 por R$ 53,90.

Match SOS Cauterização repara danos químicos severos

A busca por procedimentos químicos e mudanças capilares faz parte da vida da maioria das mulheres brasileiras. Pensando nisso, O Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil*, apresenta a linha Match SOS Cauterização voltada, especialmente, para os cabelos danificados por química. Fios que passaram por algum procedimento de alisamento, descoloração, tintura, escova progressiva e/ ou permanente serão reparados com tratamento intensivo de cauterização.

Alta performance em reparar os fios quimicamente danificados desde a primeira aplicação é um dos grandes diferenciais da nova linha. Sua fórmula promete recuperar 15 anos de danos em 1 mês com o uso contínuo e combinado entre seus produtos. Shampoo, condicionador, máscara, sérum, e o queridinho concentrado de queratina, completam a nova família de Match. O concentrado de queratina contém ativos que penetram as 10 camadas da cutícula do fio, recuperando até os cabelos que sofreram corte químico. A máscara ainda recupera a densidade perdida reforçando a estrutura interna dos fios danificados. A recomendação é que shampoo, condicionador e sérum sejam utilizados todos os dias, e a máscara ou o concentrado sejam aplicados após o uso do shampoo, de duas a três vezes por semana,

**

A entrega de tratamento não afeta o efeito de outros procedimentos, como escova progressiva e redução de intensidade da cor dos cabelos tingidos. Tudo isso é possível graças à tecnologia inovadora da Queratina Biomimética, um ativo de origem vegetal que imita a queratina natural dos fios e penetra profundamente na fibra, regenerando de dentro para fora. Quando absorvida, ela repõe a carga de nutrientes necessária para fechar as cutículas dos fios que foram abertas durante a química. Tudo isso sem pesar!

Poesias femininas são interpretadas em exposição fotográfica

Buscando dar visibilidade a poemas escritos por mulheres, bem como destacar temas que abordem os direitos das mulheres e seu cotidiano, ocorre de 16 a 23 de julho a exposição fotográfica “Poesias Femininas Interpretadas”, na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco, Acre, a partir das 9h30.

Organizada pela fotógrafa Nattércia Damasceno, a exposição deve reunir imagens produzidas durante ensaios fotográficos inspirados nas obras de cinco poetas acreanas, levando em consideração a representatividade e diversidade cultural, etária, social, de gênero, racial e estética tanto das poetas, quanto das modelos que irão representar artisticamente as obras. Cristina Santos, Francis Mary, Natielly Castro, Nilda Dantas e Rayssa Castelo Branco são as cinco poetas que abordam em suas obras o feminismo e a luta da mulher.

Manoel Barros lança CD novo

Conhecido por comandar um dos locais mais famosos de Rio Branco, o lanche árabe da Gameleira, Manoel Barros quer divulgar cada vez mais sua paixão de infância: a música. O acreano lança, nesta sexta-feira (16), o álbum “O Jornal” nas plataformas digitais. Este já é o quarto CD gravado pelo artista, que sempre fez música por amor e para compartilhar com os amigos. Na sexta todas as músicas estarão no canal do artista no YouTube . Em breve, também, no Spotify e Deezer.

Álbum “O Jornal”

Com 12 faixas que passeiam pelo brega, forró, balada, jazz e muito mais, “O Jornal” foi gravado em 2020, pouco antes da pandemia. Assim como os estilos, as letras também variam trazendo desde uma crítica social, como na faixa título, romantismo, bom humor e até uma homenagem ao país Portugal.

Filmes em cartaz no Cine Araújo

Viúva Negra é a estreia da semana do Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping. Continuam em cartaz Velozes e Furiosos 9 e Os Croods 2. Os ingressos podem ser comprados através do site https://www.ingresso.com/rio-branco/home/filmes.

***

Um filme cheio de ação, aventura e espionagem, assim é o novo lançamento da fase quatro da Marvel: Viúva Negra. Com uma protagonista forte, o longa acompanha a jornada de Natasha Romanoff, “Viúva Negra”, enquanto ela tenta escapar de uma força que não vai deixá-la sossegada até ser derrotada. Natasha então, precisará lidar com o seu passado de espiã novamente e com o reencontro de sua família que não vê há muito tempo, antes mesmo de se tornar parte dos Vingadores.