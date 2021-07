Mara Maravilha se inspira em Anitta e turbina bumbum; veja a foto

Inspirada em Anitta, a apresentadora Mara Maravilha passou por uma nova cirurgia plástica para aumentar o bumbum. O procedimento estético durou quatro horas e a contratada do SBT injetou cerca de 300 ml de gordura em cada glúteo. Em conversa com a jornalista Marcela Ribeiro, do site NaTelinha, a artista afirmou que “não tem frescura” de assumir suas plásticas e pretende fazer mais em breve.

“Se tem algo que admiro na Anitta é que ela assume que é adepta a procedimentos estéticos, sem frescura; sou assim também, quero ficar literalmente maravilha para mim, meu ‘namorido’ e para o meu público, que acompanha a minha carreira artística que amo muito”, afirma a artista.

