Márcia Bittar comenta eventos contra Bolsonaro e revela: “Vamos dar resposta à altura”

A pré-candidata ao Senado, Márcia Bittar, conversou com a reportagem do ContilNet acerca dos atos deste sábado (24) contra o presidente Jair Bolsonaro.

Márcia, que se tornou uma das principais articuladoras do presidente no estado, organiza uma série de manifestações em favor do presidente para os próximos dias.

Sobre o ato contra Bolsonaro, Márcia dispara: “Vamos dar a resposta à altura”. Ela conta, com exclusividade à nossa equipe, que esse tipo de articulação vem de um grupo que quebrou o Brasil.

“Acho que trata-se de mais uma artimanha da esquerda. Eles já quebraram o Brasil – sobretudo o Acre – e usam alguns da sociedade organizada para agredir e disparar injustiças contra Bolsonaro, um presidente que traz somente benefícios ao Acre”, relata.

Agenda no interior e esquenta para Rio Branco

O planejamento preliminar está da seguinte forma:

– 08 de agosto: Motociata em Feijó

– 13 de agosto: Motociata em Tarauacá

– 14 de agosto: Motociata de Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Cruzeiro do sul

Todas as datas são preliminares e podem sofrer alterações a depender do planejamento geral. Elas serão uma espécie de ‘esquenta’, de acordo com Márcia, para o grande ato em Rio Branco, que deve contar com a presença do presidente.

Na capital, o evento deve acontecer na segunda quinzena de agosto. A data só será confirmada quando alinhada com Bolsonaro.

Seguro e em prol da família

Quando questionada sobre a segurança dos manifestantes nos eventos em favor do Presidente da República, Márcia comenta que não há com o que se preocupar. Segundo ela, esses eventos são em defesa da família e do Brasil.

“Nossa manifestação é comandada por Deus para proteger as famílias e a Pátria. Vamos defender o voto auditável para para colocarmos um fim nas fraudes eleitorais e garantir a lisura das eleições”, esclarece.