Marina se pronuncia em apoio a comunidade LGBTQIA+ e é criticada: “Vergonha para o Evangelho”

A ex-senadora pelo Acre, Marina Silva (Rede-AC), foi duramente criticada por evangélicos na web. Isso porque a líder acreana usou suas redes sociais para demonstrar apoio à comunidade LGBTQIA+.

“Reforço a importância do respeito à diversidade e ao amor! Que o Estado e nós, como sociedade, possamos fortalecer os direitos de todos que buscam a liberdade para amar, sem viver na sombra do preconceito, do medo e da opressão”, diz um trecho da publicação.

Um dos internautas, em resposta, chegou a afirmar que ela é uma “vergonha” para o Evangelho. “Você é uma vergonha para o Evangelho de Cristo”, disse Bellinha. Flanklin Medeiros foi mais além: “Satânica”. Ana Cláudia acha que Marina é herege.

Marina não se pronunciou acerca das respostas dadas pelos usuários.