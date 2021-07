Marinha marca prova do concurso de aprendiz para 25 de julho

A Marinha do Brasil confirmou a data de aplicação das provas do concurso de aprendiz de marinheiro. As avaliações serão no dia 25 de julho, de acordo com aviso no site da instituição, pela página oficial.

A prática de divulgar a data do exame após o edital é muito comum nos concursos da Marinha, que traz apenas a previsão de mês ou período em que deseja aplicar, sem o dia exato.

Neste dia 25, os candidatos ao concurso de aprendiz responderão a 50 questões de múltipla escolha, sendo:

15 questões de Português;

15 questões de Matemática;

15 questões de Ciências (Física e Química);

5 questões de Inglês

As provas terão até quatro horas de duração para que os candidatos completem todo o exame. Neste concurso, a Marinha não cobra prova de redação. Os exames ocorrerão em todo o país.

Cada questão da prova objetiva valerá dois pontos, sendo no total de zero a 100 pontos. Serão eliminados quem obtiver nota inferior a 50 pontos em toda a prova, além de nota inferior a dez em qualquer uma das disciplinas.

Marinha registra 16,6 mil inscritos no concurso de aprendiz

Além de confirmar as provas, a Marinha também divulgou a estatística de inscritos. De acordo com a instituição, o concurso de aprendiz reunirá 16.627 candidatos.

Estes, concorrem a 750 vagas, apenas para homens. Com isso, a relação candidato por vaga é de 22,16.

O concurso de aprendiz de marinheiro ainda será composto por outras etapa, tais como: