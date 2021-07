Mas já? Neymar tira tranças e aparece com cabelo raspado após críticas

Fica difícil acompanhar a mudança de visual de Neymar. Já foram tantas vezes… A última, no entanto, durou bem pouco. O jogador retirou as tranças que colocou na quinta-feira, 15. O jogador entregou a cabeça aos cuidados do barbeiro Nariko, em Santos. “Hoje foi dia de dar aquela atenção no cabelo do meu irmão Neymar, baixinho e navalhado do lado”, escreveu o hair stylist na legenda em que aparece ao lado do atacante, dando mais detalhes sobre o corte, que ganhou um N, inicial de Neymar e também do profisional.

Para trançar as madeixas na quinta-feira, Neymar ficou cerca de quatro horas no salão de Nanda Burguesinha, de São Paulo, a mesma que cuidou das tranças de Gleici Damasceno, a campeã do “BBB 18”, para sua participação em “No limite”.

O jogador foi muito criticado e até virou personagem de memes bem racistas e sem o menor senso de humor. A transformação desta vez durou menos de 48 horas.

Neymar vive mudando visual e ditando moda masculina cada vez que aparece com um cabelo novo. Ele já teve os fios platinados, rosa, loiro, já raspou a cabeça e teve topetes de todos os tamanhos e tipos.