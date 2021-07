Mato Grosso do Sul tem 23% de vacinados, quase o dobro do país

Incentivo financeiro, vacinação na fronteira, comunicação entre municípios e logística dinâmica. Segundo especialistas e o governo do estado, essas medidas podem ter feito com que o Mato Grosso do Sul tenha alcançado 23,38% de sua população imunizada com as duas doses (ou única) de vacinas contra Covid. Ao se comparar o percentual de cidadãos brasileiros completamente vacinados, o estado possui quase o dobro de pessoas imunizadas.

De acordo com os dados do consórcio de veículos de imprensa contabilizados na terça-feira (6), 13,13% da população do Brasil teve acesso ao ciclo de imunização completo contra a Covid. Diante do cenário, o G1 questionou especialistas e o governo do estado sobre quais medidas têm sido tomadas para que o Mato Grosso do Sul seja atualmente o líder da vacinação, tanto em 1ª e 2ª dose.

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, elenca quatro ações principais do estado que podem ter influenciado o atual resultado:

Incentivo financeiro a municípios

Logística: chegou, aplicou

Busca ativa

Vacinação na fronteira

Resende diz que a meta é que, ainda em agosto, 80% dos moradores em Mato Grosso do Sul tenham recebido, pelo menos, a primeira dose.

O infectologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Rivaldo Venâncio vê na resposta rápida de Mato Grosso do Sul à vacinação uma saída mais rápida da pandemia. “Quanto mais rápido aplicar a vacina, melhor. A resposta será mais veloz e isso apresenta apenas benefícios e diminui a quantidade de pessoas suscetíveis e a aumenta o número de pessoas protegidas em um espaço mais curto”, descreveu.

