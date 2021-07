Medalha “surpresa” no boxe mantém Brasil dentro da previsão inicial de medalhas

A delegação brasileira está com sete medalhas conquistadas, com um ouro, três pratas e três bronzes, além de ter um outro pódio já confirmado, mas ainda sem saber a cor, de Abner Teixeira, do boxe. Essas oito medalhas se encaixam dentro da projeção inicial que dava, nestes primeiros sete dias, exatamente esse número para o Brasil.

Já era esperado que o boxe brasileiro fosse brilhar nas Olimpíadas, principalmente com Beatriz Ferreira, que já está nas quartas de final da categoria até 60kg. Mas a medalha de Abner Teixeira na categoria até 91kg pode ser considerada uma boa e agradável surpresa.

Na projeção inicial do blog, a judoca Maria Suelen conquistaria o bronze. Ela até estava no caminho para o pódio, mas acabou se contundindo durante a luta contra a francesa Romane Dicko e não conseguiu seguir no evento. Mas, horas depois, a confirmação do pódio do Abner “apagou” essa ausência da Suelen.

O boxe, além de Abner e Beatriz, ainda tem outras duas chances de medalha. Hebert está nas quartas de final, enquanto Wanderson Oliveira já venceu uma luta e está nas oitavas.

A modalidade pode ser o fiel da balança, de forma positiva, para que o Brasil bate o recorde de medalhas, que atualmente é de 19 medalhas.