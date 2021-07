Médica toma 3 doses da vacina contra a Covid-19 em Rio Branco: ‘Crime’, diz Semsa

Um médica ginecologista que atua em Rio Branco burlou o sistema de vacinação da Capital e tomou três doses da vacina contra a Covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Vacinação (Seme). A

Segundo a Vigilância Municipal, como a profissional é médica, ela foi beneficiada pelo público de profissionais da Saúde com a primeira dose da vacina Coronavac, da qual tomou a primeira dose dia 26 de janeiro e a segunda dose no dia 24 de março e agora, na terça-feira (6), ela tomou a vacina da Janssen, que é dose única no drive-thru montado em frente ao 7º BEC.

A ação da médica é considerada crime e foi descoberta após uma denuncia e a Seme diz que levará o caso ao Ministério Público do Acre. “Sendo uma pessoa instruída sobre o perigo de fazer o cruzamento de vacinas sem estudos e sem recomendação do Ministério da Saúde, a médica não poderia burlar o sistema, para tomar uma terceira dose da vacina, agora da Janssen, sendo assim um péssimo exemplo pra sociedade. Esse fato será levado ao conhecimento do Ministério Público, da Superintendência do Ministério da Saúde no Acre e dos órgãos de controle, para instaurar os devidos procedimentos legais, pois tratar-se de crime contra o patrimônio publico e que coloca em risco a vida, já que não tem estudos que apontem nessa direção”, diz nota assinada pelo secretário Frank Lima.

Outras tentativas

De acordo com a nota da Semsa, ainda na terça-feira (6) mais duas pessoas foram identificadas através do aplicativo, tentando toma outra vacina, um na Policlínica Barral & Barral e outra na URAP Eduardo Asmar. Ao serem identificadas, foi tirado um print da página do aplicativo e pedido para essas pessoas se retirarem das filas