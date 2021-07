Mercado da bola esquenta para o início do Acreanão-2021

Restando uma semana para o início da disputa do Campeonato Acreano-2021, as equipes do Rio Branco, Atlético Acreano e Humaitá seguem no mercado. O trio, durante os últimos dias, aproveitou o momento para anunciar mais alguns reforços.

Estrelão mira jogador do GAS-RR e libera trio

O Estrelão, após apresentar o atacante Wanderson e o lateral direito Peu, o segundo com passagens por Plácido de Castro e Galvez, pode oficializar a contratação do meia-atacante Caíque. O atleta faz parte do elenco do GAS-RR, mas deve trocar o clube roraimense pelo Estrelão.

O atacante Wanderson durante a apresentação, ocorrida no CT do José de Melo, explicou que chega ao Rio Branco com o objetivo de ajudar o clube a conquistar uma vaga na próxima edição da Copa do Brasil.

No domingo (27), a diretoria do Rio Branco liberou o lateral direito Ruan e os volantes Pimpolho e Leonardo. Um goleiro, um zagueiro, um meia e um atacante de lado devem chegar ao clube.

O Alvirrubro estreia na disputa do Campeonato Acreano no próximo dia 10 de julho, às 15h, no estádio Florestão, contra o São Francisco.

Atlético deve anunciar zagueiro e meia

Com campanha ruim no Campeonato Brasileiro da Série D, a diretoria do Atlético Acreano deve anunciar a chegada do zagueiro Weverton.

O atleta fez parte do elenco do Galvez na temporada passada e chega com o aval do técnico Zé Marco, após trabalharem juntos no Imperador.

Outro nome dado como certo no ninho celeste é o meia Candinho, ex-Lagarto-SE.

O Galo Carijó estreia na disputa do Campeonato Acreano no próximo dia 7 de julho, às 19h, na Arena da Floresta, contra o Andirá.

Humaitá anuncia “pacotão” de reforços

Outro clube que está no mercado e já anunciou vários reforças, muitos deles conhecidos do torcedor acreano, é o Humaitá.

O clube neste início de semana confirmou a contratação dos zagueiros Douglas, Vinicius e Amaral, o primeiro e o terceiro com passagens pelo Atlético Acreano.

O trio já está integrado ao elenco do Humaitá. Outros dois jogadores foram confirmados no Tourão.

O primeiro deles é o atacante/lateral Araújo Jordão, enquanto o segundo, diz respeito ao atacante Rômulo Marinho, ex-Porto Velho-RO.

O Tourão também confirmou durante a semana o nome do preparador físico Maurício Carneiro para trabalhar como auxiliar técnico de Márcio Parreiras.

O time de Porto Acre estreia no Campeonato Acreano no próximo dia 14 de julho, na Arena da Floresta, contra o Galvez, às 19h.