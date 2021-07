Messi deixa de ganhar R$ 623 mil por dia ao não renovar com o Barcelona

Desde o dia 1º de julho, Messi deixou de arrecadar 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) por não assinar o contrato de renovação com o Barcelona, no último 31 de junho, data que marcou o fim de seu vínculo com os catalães. Segundo o jornal francês “L’Équipe”, o camisa 10 receberia 100 mil euros (R$ 623 mil) por dia se assinasse a papelada, que ainda não chegou a suas mãos, diga-se de passagem.

No cálculo do diário esportivo, já está incluído o “ok” de Messi para receber um salário menor em relação às últimas temporadas.

O “El Mundo”, por sua vez, revelou, em janeiro, que o último contrato assinado por Messi com o Barcelona, há quatro temporadas, rendeu ao argentino mais de 555 milhões de euros (mais de R$ 3,4 bilhões), entre salários, direito de imagem e variáveis.

A menos de um mês para o início da temporada, por enquanto, nenhum patrocinador ameaçou romper com Messi caso ele deixe o Barcelona definitivamente. O Paris Saint-Germain torce para este desfecho.

Messi, no momento, está concentrado na final da Copa América, contra o Brasil, neste sábado, às 21h, no Maracanã.